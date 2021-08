Told på varer fra Kine udgjorde 62 procent af toldindtægterne i 2020

Tirsdag 24. august 2021 kl: 15:26

Af: Redaktionen Alt efter hvilken vare, der er tale om, og hvor den kommer fra, opkræver Toldstyrelsen told beregnet ud fra værdi, vægt eller mængde.- Jeg hæfter mig ved, at det samlede beløb ligger på niveau med 2019 på trods af de ændringer i verdenshandlen, som corona-pandemien har resulteret i, siger Toldstyrelsens handelsdirektør Peter Bürgel Nielsen.I lighed med tidligere år udgjorde told på varer fra Kina den største andel af Danmarks toldindtægter i 2020. I alt udgjorde told på kinesiske varer ca. 1,9 milliarder kroner, hvilket svarer til 62 procent af den samlede toldindtægt i 2020. Tekstilvarer stod for lidt mere end halvdelen af den opkrævede told på kinesiske varer.Indtægterne fra toldopkrævningen er med til at finansiere EU’s løbende indsats for at holde farlige og ulovlige varer ude, og samtidig er told et vigtigt handelspolitisk værktøj til at beskytte danske og europæiske virksomheders konkurrenceevne og beskytte dem mod unfair konkurrence.Danmark er med i EU’s toldunion, hvor toldsatserne er fælles på tværs af medlemsstaterne, og der er ikke told på varer, der handles mellem EU-landene.Interesserede kan læse mere om, hvorfra de penge, som Toldstyrelsen får ind, kommer fra - klik