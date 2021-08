Vognmand og lastbilleverandør trækker på samme hammel

Torsdag 19. august 2021 kl: 17:08

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede Volvo FH540 8x4 er leveret med I-shift-gearkasse med anlægssoftware, tandem-akselløft, fuld luftaffjedring, New York-førerhuspakke med fuldt læder, køleskab, aircondition, oliefyr, Volvo Dynamic Steering, Work-Remote, udsynspakke+, cyklist-, læsse og bakkamera samt meget mere.Dertil kommer tagbagagebærer, special-frontgitter og ”hollænder-solskærm".Bilen er opbygget hos Hadsten Tipservice med et HMF-hejs og en Palfinger-kran. Ladet er leveret af Jysk Ladfabrik. Hammel Autolak har stået for lakeringen, og Brande Sadelmageri har stået for det indvendige.Solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center Aarhus.Om at trække på samme hammel:





"At trække på samme hammel" er en dansk talemåde og betyder, at arbejde og ikke mindst yde sammen mod fælles mål. En "hammel" er den tværstang, som trækdyr - eksempelvis heste - er fastgjort til foran en vogn.











Om bynavnet Hammel:





Bynavnet Hammel er kendt tilbage til en historisk kilde fra 1479, hvor formen Hamel optræder. Navnet kommer fra det gammeldanske navneord "hamal", som betyder "bakke". Navnet sigter således til en lokalitet, som er kendetegnet ved en eller flere bakker.



