Politiet vil indstille ham til en dusør

ONSDAGENS SAG OM LASTBILCHAUFFØREN, DER STANDSEDE STANDSPØGELSESBILIST PÅ MOTORVEJ:

Torsdag 19. august 2021 kl: 12:53

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen I forbindelse med tilbageholdelsen af spøgelsesbilisten - en 79-årige mand fra Holbæk-egnen - havde politiet fokus på at få ryddet motorvejen hurtigst muligt, så trafikken blev mindst muligt generet. I skyndingen fik patruljen dog ikke noteret, hverken navn eller telefonnummer på på lastbilchaufføren, som med politiets formulering "...så heltemodigt fik stoppet spøgelsesbilisten".Politiet vil meget gerne i kontakt med lastbilchaufføren, da han er et vigtigt vidne i sagen om spøgelsesbilistens vanvidskørsel. Hans ekstraordinære handlekraft og indsats har derudover foranlediget, at Midt- og Vestsjællands Politi politiet vil indstille ham til dusør.Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer derfor chaufføren til at kontakte politiet på telefon 114.