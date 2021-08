Blomster-transportør havde ministerbesøg

Fredag 13. august 2021 kl: 12:55

Af: Redaktionen Ministeren fik under sig besøg et indblik i nogle af de udfordringer, landtransportbranchen står over for i forbindelse med bestræbelserne på at tilbyde stadig mere klimavenlig transport.- Vognmandsbranchen arbejder dagligt på at nedbringe CO2-udslippet så meget som muligt, og for eksempel Alex Andersen Ølunds indkøb af biogaslastbiler er et skridt i den rigtige retning. Men vi vil meget gerne endnu længere, og der har vi brug for politikernes hjælp. Derfor er jeg også meget glad for, at ministeren har taget sig tid til at komme og høre nærmere om de udfordringer, vi står over for som branche, siger Christian Sørensen Madsen, der i sin egenskab af formand for ITD deltog i mødet som repræsentant for organisationens omkring 700 transport- og logistikvirksomheder - herunder Alex Andersen Ølund A/S.I forbindelse med sit besøg hos Alex Andersen Ølund A/S pegede transportminister Benny Engelbrecht på, at transportbranchen står over for en rigtig stor opgave, hvor der ikke er nogen enkel løsning.- Det kræver et godt og tæt samarbejde mellem os politikere, branchen og videnskaben - og jeg er sikker på, at vi kommer i mål, hvis vi lytter til hinanden, sagde ministeren ifølge ITD.- Før sommer afsatte vi 275 millioner kroner til omstilling af den tunge transport og 50 millioner til medfinansiering af grønne lastbiler. I dag har jeg haft en rigtig god snak med branchen om de store udfordringer, der er på vej mod den grønne omstilling, og har set, hvordan biogaslastbiler allerede er en del af flåden, sagde ministeren videre.