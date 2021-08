Transportvirksomhed i Padborg sætter kronen på med topmodel

Torsdag 12. august 2021 kl: 13:45

Af: Redaktionen Peter Provstgaard fra DTK (tv) sammen med Søren Outzen fra Krone Fleet Danmark foran de nye Profi Linere med den nye udstyrspakke. (Foto: Berit Nielsen)Trailerne er godkendt til transport af drikkevarer og som standard er de også XL godkendte. Presenningstaget, der er ADR-sikret, kan hæves, da der skal være plads til volumen-gods og en sikker samt effektiv lastning og losning. Trailerne leveres med både træ- og alubrædder samt kæpstokke. Derudover har trailernes presenninger indvævet et et trådnet, der forhindrer, at presenningerne kan snittes op.- Vi har mange kunder med specielle transportbehov, og derfor skal vores transportmateriel altid være af en høj standard og kunne matche kravene fra en branche i rivende udvikling, siger Peter Provstgaard, der sammen med Søren Outzen fra Krone Fleet har specificeret trailerne.Trailerne er også udstyret med Krone Telematics, der løbende viser, hvor trailerne befinder sig.- Tre tryk på min telefon og jeg kunne se alle trailere i Telematics-app’en, nemmere bliver det vist ikke, siger Peter Provstgaard om Krone Telematics app’en, der viser de vigtigste oplysninger om trailerne.Appen er udviklet til både smartphones, tablets og som internetportal via en PC/Laptop.