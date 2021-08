Rederi-koncern fragter flere løstrailere til og fra Storbritannien

Tirsdag 10. august 2021 kl: 11:36

Af: Redaktionen I første halvår af 2020 kunne DFDS notere en tilbagegang i fragtmængderne på 15 procent som følge af et fald i godsmængderne på grund af indsatsen mod spredning af corona-virus. Efter de første seks måneder af 2021 melder DFDS om en fremgang på 18 procent, så godsmængderne på ruten er kommet op over 2019-niveauet.Stigningen er sket i et marked præget af forholdene på det britiske marked efter landets farvel til EU's indre marked med deraf følgende toldbehandling og -kontrol ved årsskiftet 2020/21.- Vi kan derfor være tilfredse med udviklingen i 2021, siger Ortolf Barth, der er Route Director.Han peger på, at DFDS på baggrund af de nuværende forhold ved årets slutning forventer et endnu bedre resultat.Det er først og fremmest antallet af uledsagede lastbiltrailerne, der er gået frem drevet af eksempelvis mangel på chauffører og kapacitet. DFDS peger på, at nye regulativer og formaliteter for udenlandske chauffører i Storbritannien samt løbende ændringer af reglerne, som skal dæmme op for spredning af corona-virus, har stor indflydelse på, hvor attraktivt det er at sende chauffører og trækkere med skibene over Nordsøen.Marcus Braue, der er Branch Manager hos DFDS i Cuxhaven fremhæver, at rederiets rute mellem Cuxhaven og Immingham er som skabt til transport af løstrailere til og fra England.- Udviklingen i godsmængderne viser, at vores kunder værdsætter fordelene ved løstrailer-trafik og det faktum, at toldprocedurerne fungerer som planlagt, siger han og peger på, at beslutningen om seks ugentlige afgange i hver retning sammen med kortere sejltid mellem havnene var en rigtig beslutning.