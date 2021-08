Juli 2021 havde færre konkurser end juli 2020

Fredag 6. august 2021 kl: 11:11

Af: Redaktionen Hos analyse-virksomheden Experian peger man på, at der dermed endnu ikke er tegn på den konkursbølge, som økonomer og andre observatører frygter, kan være på vej.

- Hjælpepakker med udskydelse af blandt andet skat hjælper helt sikkert de mest udsatte erhverv lige nu, men hvis regningen skal betales snart, kan det måske give et konkursskvulp med ekstra mange konkurser blandt især SMV'er, der måske ikke er tilstrækkeligt polstrede, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, der har analyseret tallene.







Ifølge Bo Rasmussen understreger juli-tallene dog alt andet lige de seneste måneders positive fortælling om danske virksomheder.





Forudser et stigende antal IVS-konkurser

Frem til midten af oktober skal de såkaldte IVS'er finde ud af, hvad der skal ske med deres firmaer, fordi ordningen udløber. Det kan betyde, at konkurstallene stiger i de kommende måneder, uden at det reelt har den store betydning.







- Vi ved, at der er en del virksomheder under IVS-ordningen med lille eller ingen omsætning, og de skal inden 15. oktober omdannes til ApS, ellers vil de formentlig blive tvangsopløst med efterfølgende konkurs, siger Bo Rasmussen.





Selvom vi generelt oplever en fin optimisme bredt funderet i samfundet lige nu, opfordrer Bo Rasmussen til, at virksomheder har fokus på gældsinddrivelse og kreditvurdering, fordi der trods alt er virksomheder, der er pressede.







De seneste måneder har konkurstallene stabiliseret sig på et lavt niveau efter et par konkursfyldte måneder i januar og februar i 2021.







© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.