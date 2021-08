Chaufførafløser ser tilbage på dengang for 40 år siden

Torsdag 5. august 2021 kl: 09:51

Af: Mikael Friis 1981. Første tur sydpå som chaufførafløser foregik i denne Scania 140 (selv om skiltet siger 141) for Sv. A. Barsøe i Rinkenæs.Jeg husker ikke den præcise dato, men det var i starten af juli 1981, hvor jeg havde brug for at tjene nogle penge til studierne på Handelshøjskolen og senere Danmarks Journalisthøjskole. Jeg havde stort kørekort og pludselig bød chancen for et sommerferiejob som chaufførafløser sig.







For første gang i mit liv fik jeg udleveret nøglerne til et eksport-vogntog og drog ned ad betonstien som chaufførafløser. Det var for Danmarks fineste eksportvognmand Sv. Aa. Barsøe i Rinkenæs, og første tur gik fra slagteriet i Ringsted med et læs ophængte skinker til Bad Oldesloe nord for Hamborg.Jeg anede intet om kølemaskiner, skinker, toldpapirer, tankschein, telex, køreskiver og så videre, så jeg var temmelig nervøs før afgang på min første tur.







- Du må spørge dig frem, sagde disponenten, og det gjorde jeg så. Det lykkedes mig både at komme med færgen til Puttgarden, klare papirarbejdet på grænsen og efterfølgende at finde modtageren af de 22 ton skinker ved hjælp af et Falk folde-ud-kort i den ene hånd, mens jeg styrede den store Scania med sættevogn og skiftede gear med den anden hånd.





1981. Falk-kort var en uundværlig følgesvend i de gode gamle dage inden GPS …











Efter aflæsning og udvaskning af traileren gik turen tom tilbage til Barsøe i Padborg, hvor det var meningen, at jeg skulle stille bilen og tage toget hjem til København.







Det blev der dog ikke noget af, for disponenten syntes, det var meget bedre, at jeg overtog en anden Barsøe-bil, hvor chaufføren skulle have ferie, og kørte den tilbage til København via Limoges i Frankrig med et nyt læs skinker, retur til Tyskland med et læs frosne grøntsager og så lige slutte af med et læs bananer fra Hamborg til Aalborg. Der gik faktisk tre uger, inden den da 23 år unge Friis endelig kom hjem til København efter at have rundet Frankrig yderligere tre gange … men så var jeg jo lis’som i gang.









1984. Tid til at tænke store tanker på de lange stræk til og fra Frankrig, Italien og Spanien.











Siden da har jeg ved siden af fuldtidsjobs som blandt andet journalist, redaktionschef og informationschef haft fornøjelsen at køre som chaufførafløser for blandt andet IAT, Th. Pedersen & Søn, Roland Munch, Anders Nielsen & Co (ANCO), Thor Jørgensen, Dania Trucking og Stokholm Transport. Turene har bragt mig rundt i hele Danmark samt til Norge, Sverige, Finland, (Vest- og Øst)tyskland, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Jugoslavien, Holland, Belgien, Luxemburg, England, Frankrig, Schweiz, Spanien, Østrig og Italien, og jeg har stort set nydt hver eneste tur.











2004. Sideloader-kørsel for Thor Jørgensen i København, der nu havde skiftet navn til Dania Trucking.

















I dag - 40 år senere - kører jeg stadig som chaufførafløser ved siden af arbejdet i min freelance-butik som lastbil- og busjournalist samt teknisk oversætter. Siden Corona fik fat i Danmark, har jeg suppleret omsætningen ved at køre en del for Dania Connect til og fra Københavns Frihavn med skibscontainere. Det er jeg rigtig glad for og stolt af, og det bliver jeg nok ved med, til jeg ikke kan eller må mere...











1983. Fortoldning af oksekød til Italien. De danske biler holdt tæt i ”Danmarksgade” i Vipiteno for foden af Brenner-nedkørslen.











1982. Som chaufførafløser gjaldt det om at tjene penge, ikke at bruge penge.















































































1986. Læsning af gravemaskiner i Zaragoza i Spanien til Tyskland. Fuld afrigning i regnvejr før gardintrailernes tid …

















2015. Express-tur København-London og retur med Le Shuttle gennem Euro-tunnelen under den engelske kanal.







