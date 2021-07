Transportkoncern har øget omsætningen med 15 milliarder kroner

Torsdag 29. juli 2021 kl: 12:17

Af: Redaktionen Jens Bjørn Andersen, der er koncernchef for DSV Panalpina, peger på, at resultatet svarer til årsresultatet for 2021.





- Det er et klart bevis for en succesfuld integration af Panalpina og en stærk indsats fra vores organisation i et ekstraordinært marked, siger han.







Jens Bjørn Andersen peger på, at logistik-markedet fortsat er præget af knap kapacitet, trængsel og mindsket gennemsigtighed.







DSV Panalpina forventer stadig at kunne afslutte købet af Agility Global Integrated Logistics i tredie kvartal i år.







Jens Bjørn Andersen siger, at DSV Panalpina ser frem til at kombinere de to virksomheders globale netværk og dermed skabe en førende logistik-virksomhed.





På basis af resultatet for året første seks måneder justerer DSV Panalpina forventningerne til 2021’s EBIT op til mellem 12.500 og 13.000 millioner kroner mod tidligere mellem 11,750 og 12,500 millioner kroner. Den forventede effektive skatteprocent fastholdes til 23 procent.











Q2 2021 Q2 2020 YTD 2021 YTD 2020 Key figures and ratios - Millioner kroner







Revenue 37,831 28,782 71,447 56,091 Gross profit 8,333 7,386 16,118 14,070 Operating profit (EBIT) before special items 3,571 2,613 6,638 4,179 Profit after tax 2,527 1,390 4,856 1,721









Adjusted earnings for the period 2,580 1,838 4,970 2,593 Adjusted free cash flow



2,817 3,356 Conversion ratio 42.9% 35.4% 41.2% 29.7% Diluted adjusted earnings per share of DKK 1 for the last 12 months



37.1 20.8

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.