Trafikkontrollør har fået Dronningens fortjenstmedalje

Onsdag 28. juli 2021 kl: 08:00

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Selvom Karsten F. Simonsen ikke var så meget for at gøre et stort nummer ud af det, lod han sig alligevel overtale til at tage ind til Movia i Valby for at blive fejret af kollegaerne med fælles morgenmad og tage imod sin medalje, som det fornemme bevis for de mange års tro tjeneste.- Jeg lavede lidt sjov med Dorthe og sagde av, da hun satte medaljen på mig, siger han om medaljeoverrækkelsen.Karsten F. Simonsen, der har bidraget positivt til den kollektive transport siden 1981 - først med en titel som garagemedarbejder, dernæst værkstedsassistent og siden trafikkontrollør - tartede sin karriere hos HT, hvor han var et par år. I 1983 søgte han over i det, der dengang hed arkitektafdelingen, hvor han håndterede alt fra indretning af garager og kontorer, reparationer og vedligeholdelse af stoppesteder. HT blev til HUR, som blev til Movia - og Karsten F. Simonsen fulgte med.I dag er Karsten tilknyttet Movia's driftsafdeling i Herlev. Hans hovedopgaver er opsætning og nedtagning af stoppesteder, vedligeholdelse af countdown-moduler, akutte opgaver i driften baseret på meldinger fra kunder og chauffører, omlægninger og køreplansskifter på Sjælland og Øerne. I 17 år indtil 2000 var han også sikkerheds- og tillidsmand.Karsten F. Simonsen bliver af sine kolleger opfattet som pligtopfyldende og en rigtig god samarbejdspartner.