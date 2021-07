Vognmand lidt uden for Næstved har fået nyt vogntog

Mandag 26. juli 2021 kl: 12:25

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det komplette træk, der er opbygget hos NOPA i Stokkemarke, som er en del af Sawo, består af et Nopa FTPL 320-tippelad og en Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD-kran monteret på forvognen og en ny Nopa KTS240-kærre.Tippeladet har pendel lodret i venstre side. For nem indgang til lad, er der kattelem i både højre og venstre side.Hiab-kranen hører til i 30 tm klassen og har fem hydrauliske udskud med en hydraulisk rækkevidde på 15,1 meter. Den har CombiDrive 3-radiostyring med eksempelvis parkeringshjælp (BDA) samt højdeadvarsel med lyd og lys.Nopa-kærren er tre-akslet og har tre-vejs tip og en indvendig længde på 5.600 mm. Der er manuel udskydelig kofanger med automatbagsmæk og svenskerbagsmæk. Kærren har også pendel lodret i venstre side.Pendel på forvogn og kærre styres begge via kranens fjernbetjening. Både forvogn og kærre har hel højre side med fjederhjælp, så chaufføren let kan åbne og lukke siderne.Sawo har leveret en pallegaffel og en sandgrab fra Kinshofer med det nye vogntog.