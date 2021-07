Gode karakterer havner i havnen

Fredag 23. juli 2021 kl: 09:17

Af: Redaktionen Kundeundersøgelsen, der er gennemført af konsulentvirksomheden Junior Consult, giver også havnens ledelse og medarbejdere en ide om, hvad kunderne ser som Aarhus Havns styrker og svagheder.Beliggenhed (96 procent), ydelser (89 procent) og forretningsforståelse (87 procent) er parametre, som kunderne udpeger som styrker, men også effektivitet (83 procent), image (74 procent) og fleksibilitet (72 procent) er ifølge kunderne blandt virksomhedens styrker.Med hensyn til svagheder peger kunderne på det omkringliggende vejnet (83 procent), priser (34 procent) og fleksibilitet (23 procent).Thomas Haber Borch, der er direktør for Aarhus Havn betragter kundeundersøgelsen, som den årlige karakterbog, der både skaber glæde over kundernes overvejende positive vurdering, men også giver et praj om, hvor Aarhus Havn i endnu højere grad kan komme kunderne i møde.- Vi har været meget opmærksomme på, at vores kunder har været kritiske i forhold til det omkringliggende vejnet i flere år. Men nu ved vi, at vi får en Marselistunnel og flere udvidelser af E45 fra fire til seks spor, så det kan kun blive bedre i de kommende år. Og når det gælder priser og fleksibilitet er det noget vi selv har indflydelse på - uden at jeg dog kan love store ændringer i forhold til prisniveauet, siger Thomas Haber Borch.Han peger på, at undersøgelsen også viser, at 86 procent af Aarhus Havns kunder vurderer sig selv til at være enten ”ambassadører” eller ”loyale kunder”. Det er en stigning i forhold til den seneste kundeundersøgelse og et meget højt niveau i forhold til andre virksomheder.Og "ambassadørerne" og "de loyale kunder" viser sig i høj grad at ville anbefale Aahus Havn til andre. På en skal fra 1-10 opnår Aarhus Havn en score på 7,96 i 2021 mod 7,77 i 2020 på spørgsmålet om, hvorvidt kunden vil anbefale havnen til andre. Det er et højt tal, hvis man sammenligner med andre kundeundersøgelser, der er gennemført af Junior Consult.Når spørgsmålet går på om kunderne opfatter Aarhus Havn som en værdiskabende samarbejdspartner er scoren på 7,58 i 2021, mens den var 7,30 i 2020, og handler det konkret om bæredygtighed siger 90 procent af kunderne, at de betragter Aarhus Havn som værende en værdifuld samarbejdspartner i forhold til bæredygtig transformering.