3F pegede på urimeligheder - arbejdsgivere justerer

Torsdag 22. juli 2021 kl: 09:47

Tillæg til ansættelseskontrakt i relation til brug af firmaets køretøjer





Af: Jesper Christensen Efter 3F's kritik har arbejsgiverorganisationerne justeret deres vejledninger.Kim René Busch fra Transportgruppen under 3F forklarer, at Dansk Erhverv har justeret sin vejledning efter 3F's indsigelse og vejleder i dag således:

Vanvidskørsel

Medarbejderen skal som bruger af virksomhedens køretøjer være opmærksom på, at man repræsenterer virksomheden, hvilket stiller krav til ens adfærd i trafikken. Det er vigtigt, at man optræder som en hensynsfuld bilist. Vi skal gøre opmærksom på, at færdselslovsovertrædelser, som betegnes som vanvidskørsel, kan medføre konfiskation af køretøjet, og dermed påføre virksomheden et betydeligt økonomisk tab. Overtrædelse af reglerne om vanvidskørsel vil medføre ansættelsesretlige konsekvenser i form af opsigelse og, efter omstændighederne, bortvisning. Virksomheden tager herudover forbehold for at rejse et erstatningskrav for det økonomiske tab, som bliver påført, herunder køretøjets genanskaffelsesværdi, udgifter til midlertidigt køretøj under behandling af straffesagen om konfiskation mv. Det er medarbejderens pligt at sikre sig, at køretøjet kun føres af medarbejderen selv.

Såfremt medarbejderen i strid med disse regler overlader køretøjet til andre personer, tages der ligeledes forbehold for at rejse et selvstændigt erstatningsansvar for tab i forbindelse med konfiskation af køretøjet som følge af vanvidskørsel.



Kan også anvendes som fælles information til medarbejderne eller som afsnit i eventuel personalehåndbog.





- Herudover er virksomhederne opfordret til at benytte en tro- og loveerklæring til nye medarbejdere. Det fremgår af forarbejderne til loven, at det er en mulighed og kan være en formildende omstændighed i en konkret sag. Det må vi derfor acceptere. Vejledningen fra Dansk Erhverv er nu efter vores opfattelse retvisende for et tillæg, oplyser Kim René Busch.





DI vejleder således:



Medarbejderen har pligt til at udvise fornøden påpasselighed ved anvendelsen af virksomhedens køretøjer, eller køretøjer i virksomhedens varetægt. Virksomheden forbeholder sig ret til at rejse krav over for medarbejderen, hvis virksomheden påføres et tab, eksempelvis som følge af medarbejderens overtrædelse af almindelige færdselsregler, herunder i tilfælde af vanvidskørsel eller som følge af medarbejderens anvendelse af gulpladebiler i strid med reglerne. Der gøres specielt opmærksom på, at medarbejderen skal betale eventuelle fart- eller parkeringsbøder eller andre former for bøder pålagt virksomheden som følge af medarbejderens overtrædelse af færdselsloven. Dette gælder også i tilfælde, hvor medarbejderen har overladt køretøjet til andre. Der gøres desuden opmærksom på, at overtrædelser kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet - afhængig af omstændighederne i form af bortvisning.





Kim René Busch er ikke bekendt med, om DI også anbefaler brug af en tro- og loveerklæring.





© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.