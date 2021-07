- Fire-akslet påhængsvogn skal lægge bund til mange paller

Onsdag 21. juli 2021 kl: 16:58

Om den nye fire-akslede påhængsvogn:

Lukket cyklistværn i begge sider samt skærme mellem akslerne

Ståldørkbund

Boltforskydelig trækstang med 57,5 mm træk-øje

Tvillingmonterede dæk på stålfælge

To arbejdsskabe i venstre side

Zepro-lift i bagende

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremsermed EBS bremseanlæg med roll stability program

Den nye gardinanhænger er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.AutoBude A/S har domicil og lagerhotel i Hedensted samt en afdeling i Greve. Virksomheden er aktiv på et stærkt voksende marked for pallegods og tilbyder oplagring af partigods samt pallegods på sit lagerhotel i HedenstedAutoBude A/S beskæftiger sig også med firma- og kurérkørsel i Danmark og i Europa