To unge mænd kastede gren ned foran lastbil

Fredag 16. juli 2021 kl: 09:11

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Chaufføren var kørt af motorvejen og fortsat af Østre Ringvej mod syd, da han mellem to rundkørsler så to skikkelser på gangbroen. Da lastbilen var tæt på gangbroen, blev der kastet en tyk gren på mellem en halv og en hel meter ned foran det store køretøj. Lastbilchaufføren måtte undvige ved at køre over i den modsatte vejbane. Lastbilen blev ikke ramt, og chaufføren kørte videre til næste rundkørsel, hvor han kontaktede politiet.Takket være den handlekraftige lastbilchauffør, som hurtigt anmeldte sagen, var politiet hurtigt fremme på stedet. En hundepatrulje kom først frem og traf to unge mænd, som gik langs Østre Ringvej. De unge mænd, på 16 og 20 år fra Ringsted erkendte, at de havde kastet grenen. De blev anholdt, sigtet og taget med til stationen til afhøring. Den 16-åriges værge og de sociale myndigheder blev orienteret om sagen.Politiet efterforsker sagen, som er en overtrædelse af straffelovens regler om at forvolde fare for andre. Sagen blev vurderet juridisk, men der blev ikke fundet grundlag for at fremstille de to unge mænd i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling i sagen. De blev derfor løsladt torsdag formiddag, men er fortsat sigtede i sagen.Efterforskningen af episoden giver politiet grund til at tro, at der kan været kastet grene eller andre ting fra broen tidligere. Det kan både være inden for de seneste dage, men det kan også være sket tidligere på måneden. Der kan også være tale om genstande, som er blevet placeret på vejen omkring det samme sted på Østre Ringvej. Politiet vil meget gerne i kontakt med borgere, som har set noget i den forbindelse, er blevet ramt eller som har måtte undvige genstande på vejen.