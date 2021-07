Tre lastbilproducerende koncerner vil etablere et europæiske ladenetværk for lastbiler

Torsdag 15. juli 2021 kl: 09:00

Af: Jesper Christensen De tre koncerner med samlet fem lastbilmærker i den tunge ende har indgået en ikke bindende aftale om at installere og drive et offentligt tilgængeligt og højtydende ladenetværk til batteri-elektriske lastbiler samt busser, der bliver brugt til regional og internationale transport.Formålet med initiativet og samarbejder er at sætte skub i udviklingen af batteri-elektriske lastbiler og ladeinfrastruktur for at øge kundernes tillid til batteri-elektriske lastbiler og busser som en vej mod klimaneutral transport over længere afstande.De tre koncerner fremhæver, at aftalen lægger grunden til et fremtidigt og ligeligt ejet joint venture, som skal være operativt i 2022. Hensigten er at investere 500 millioner euro - cirka 3,7 milliarder kroner - og etablere og drive mindst 1.700 højtydende ladepunkter tæt på motorveje og logistik-centre inden for fem år fra etableringen af det fælles joint venture-selskab.Joint venture-selskabet, der efter planen skal operere selvstændigt og have hovedsæde i Amsterdam i Holland, skal bygge på den brede viden og erfaring de tre koncernen har fået opbygget gennem de senere års fokus på el-drift.Den europæiske organisation for bilproducenter - ACEA - har fornyligt opfordret til, at der senest i 2025 var etableret omkring 15.000 højtydende ladepunkter - og op til 50.000 i 2030.De tre koncerner vil med deres aftale sende et klart signal om målet - og deres netværk af ladestandere vil være åbent for alle batteri-elektriske lastbiler og busser, der måtte have brug for at komme i stødet.Selvom de tre koncerner vil være ligeværdige ejere af joint venture-selskabet, understreger de, at de vil være konkurrenter på alle andre områder.Aftalen om det fælles selskab, der skal godkendes af relevante myndigheder, ventes underskrevet i løbet af 2021.