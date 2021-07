Kraftig opbremsningen foran lastbil var vanvidskørsel

DOMMER I BYRET:

Torsdag 8. juli 2021 kl: 15:06

Af: Jesper Christensen Den 37-årige mand fra Sjælland blev fundet skyldig i at have foretaget en kraftig opbremsningen foran en lastbil, som han havde overhalet på Østjyske motorvej ved Ejer Bavnehøj omkring klokken 19.00 tirsdag 27. april i år. Da den 37-årige bremsede kraftigt op, måtte lastbilen foretage en kraftig nødopbremsning for at undgå at støde sammen med bilen. Efter Rettens vurdering var der tale om særlig hensynsløs kørsel, da den nu dømte med sin adfærd forsætligt havde forvoldt fare for andre - og det bliver betragtet som vanvidskørsel.Den 37-årige var også tiltalt for efterfølgende at have kastet en ukendt genstand ud af sideruden, som ramte frontruden på lastbilen, så ruden fik en revne, mrn det forhold blev han frifundet for.Dommen lød på 60 dages ubetinget fængsel og han fik samtidig frakendt førerretten ubetinget i 6 måneder fra endelig dom. Derudover blev den bil, som den dømte kørte i, konfiskeret. Den 37-åriges mor er registreret som ejer af den konfiskerede bil.Den 37-årige mand ankede dommen til frifindelse.