- Gas-lastbiler er et led i vores miljø-arbejde

Mandag 5. juli 2021 kl: 11:02

Mandag 5. juli 2021 kl: 11:02

Af: Redaktionen Transportvirksomheden har siden 2007 haft en miljø-strategi.Det er ikke tilfældigt, at den danske transportvirksomhed kører ud med sine første lastbiler med motorer, der kan køre på flydende naturgas - LNG - i Tyskland.Mogens Røigaard peger på, at det tyske net af tankstationer, hvor man kan tanke LNG (Liquified Natural Gas), nu er så udbygget og ensartet, at man har vurderet, at det er et fornuftigt og bæredygtigt valg at investere i de to gaslastbiler til datterselskabet i Hamborg. I 2020 var der omkring 50 LNG-tankstationer i Tyskland og antallet stiger.- Vi har gode erfaringer med Iveco, som er den lastbilproducent, der har flest gaslastbiler ude at køre i Europa. Derfor anser vi Iveco for den sikre producent, siger Mogens Røigaard og tilføjer:- Og så har Iveco været gode at sparre med.Selvom en lastbil med gasmotor og tanke til flydende naturgas koster en del mere i indkøb og dermed i årlige faste omkostninger, er der flere ting, der sørger for at holde de samlede driftsomkostninger nede, når gaslastbilerne kører med containere på de tyske veje. Først og fremmest slipper lastbiler med gasmotorer for Maut-betaling, dernæst er der mere energi i LNG end i en sammenlignelig mængde dieselolie. LNG er faktisk 1,39 gange mere energieffektiv.Mogens Røigaard forklarer også, at de to nye Iveco S-WAY LNG-trækkeres rækkevidde mellem to tankninger er så lang - over 1.400 kilometer - at chaufføren ikke skal tanke flere gange om dagen.- Vi har kunnet køre dem direkte ind i den eksisterende logistikkæde fra afdelingen i Hamburg, siger Mogens Røigaard og peger på, at kæden forbinder alle dele af Tyskland.Den lange rækkevidde betyder også, at Ancotrans reelt også kan bruge bilerne til at transportere containere fra Hamborg og til modtagere i Danmark, hvor det i dag endnu ikke er muligt at tanke LNG. Den første LNG-tankstation er først ved at blive anlagt hos Q8 i Padborg.Et tredje væsentligt argument er, at kunderne fokuserer mere og mere på bæredygtige transporter.







Gaslastbilerne er med Mogens Røigaards ord kørt fra at være "Nice to have" til at være "Need to have".





Og efter at have haft de to Iveco S-WAY NP i flåden i en måned kan han se i bilernes driftsregnskab, at beslutningen ikke har været helt hen i hegnet. Tværtimod. De to nye Iveco-trækkere med gas-motorer er kørt ind som to af de fire bedst præsterende i den samlede flåde på 35 trækkere hos Ancotrans GmbH i Hamborg.





- De har faktisk klaret sig ret godt, siger Mogens Røigaard og forklarer, at fritagelsen for den tyske MAUT selvfølgelig bidrager positivt. Derudover har gaslastbilerne en bedre brændstoføkonomi. Der er ganske enkelt mere energi i et kilogram flydende gas, end der er i en liter dieselolie.





- Vi regner med en faktor 1,39 til gassens fordel, siger han.





Vurdering hos Anders Nielsen & Co A/S er, at selv hvis Maut-lettelsen bliver halveret, når den nuværende ordning udløber i 2023, er der fornuft i at vælge gaslastbiler. Så de to første Iveco S-WAY NP bliver ikke de sidste lastbiler med gasmotorer hos Anders Nielsen & Co A/S.





- Vi har sendt yderligere 10 trækkere med gasmotorer i udbud, siger Mogens Røigaard.









Mere biogas - mere bæredygtig

For Anders Nielsen & Co A/S, der siden 2007 har haft en miljø-strategi, er det at tanke LNG en del af tiltaget. Mogens Røigaard peger på, at den LNG, der tankes indeholder 10-15 procent flydende biogas (LBG), der kemisk er fuldt og helt det samme som den flydende naturgas - nemlig methan. Forskellen er, om gassen stammer fra dyr- og planter, der levede på jorden for mange millioner år siden, eller fra dyr og planter, der har levet i nutiden.





Hos Anders Nielsen & Co A/S sikrer man sig med certifikater, at den mængde LNG-gas, man tanker, modsvares af en tilsvarende mængde gas fra biogas-anlæg.





Derudover klima-kompenserer Anders Nielsen & Co A/S eksempelvis sine transporter gennem skovplantningsprojekter i Uganda.





Mogens Røigaard peger også på, at de politiske vinde blæser mod mere bæredygtige løsninger. Den generelle holdning i samfundet peger i samme retning.





- Hos Iveco er vi stolte over, at Anders Nielsen & Co. A/S igen har valgt os som leverandør. De stolte traditioner og det store fokus på grøn- og bæredygtig transport, der eksisterer hos Anders Nielsen & Co. A/S, er fuld foreneligt med vores nye Iveco S-WAY NP (Natural Power) trækker, der jo netop kører på miljøvenlig flydende biogas, siger Jesper Smedegaard, der er Key Account Manager Medium/Heavy hos Iveco Danmark A/S.





- Som leverandør af markedets allermest miljøvenlige lastbiler glæder det os, at fokus i disse år i høj grad ligger på den grønne omstilling, også inden for transportbranchen. At Anders Nielsen & Co. A/S vælger Iveco S-WAY NP som følge af bedste TCO, minimal miljøbelastning og maksimal bæredygtighed, anser vi som et stort skulderklap. Vi glæder os til at følge de to nye biler, der ud over at være ”grønne”, også gav et meget veltilfreds smil hos de to faste chauffører på bilerne, efter at have tilbagelagt den første tur med Anders Nielsen & Co. A/Sґ velkendte container-chassiser, siger Jesper Smedegaard.





Om de to nye Iveco S-WAY AS440S46 NP T/P 2LNG:

To akslede sættevognstrækkere med gas-motorer på 460 hk

Gastanke: 1.080 liter svarende til 390 kg flydende LNG-gas

Drivline: 12-trins Hi-tronic gearkasse

Miljønorm: Euro 6d



Om LNG:

LNG - Liquified Natural Gas - er naturgas - methan, der er gjort flydende ved nedkøling gennem en LNG-kondensator til omkring minus 162 grader celcius







