Transportvirksomhed kører ud med sidste udgave

Tirsdag 29. juni 2021 kl: 10:09

Vognmand Torsten Christiansen, ejer og direktør for Team Taarnby Transport A/S, foran en af virksomhedens Volvo-trækkere.

Af: Redaktionen "Last Volvo Classic Edition" kommer af, at den to-akslede trækker blev produceret den sidste dag, Volvo-fabrikken i Gent producerede Volvo Classic modellerne.Team Taarnby Transport har en stor Volvo-flåde og har gennem de seneste 42 måneder fået leveret 37 fabriksnye lastbiler fra Volvo Trucks.Den seneste, som de næste år vil køre ud med sidste udgave, er en to-akslet Volvo FH460 4x2 opbygget som sættevognstrækker med en 460 hk Euro 6 Step-D motor, I-Shift gearkasse, Globetrotter-førerhus, udvendig styling (høj), New York førerhuspakke, lædersæder, VEB+ motorbremse, ACC med adaptiv fartpilot, Bi-Xenon lygter med mere.Bilen er solgt og leveret af Claus Hofman fra Volvo Trucks servicecenter i Taastrup.