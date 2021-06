Franske lastbiler bliver præsenteret i opgraderede versioner

Fredag 25. juni 2021 kl: 16:00

Af: Redaktionen Renault Trucks fremhæver, at der er lagt vægt på udvikling af chaufførmiljøet for at skabe en arbejdsplads, der er så sikker og funktionel som mulig og samtidig forbedret transportvirksomhedens totaløkonomi.Det digitale arrangementet finder sted fredag 8. juli 2021 på denne platform, hvor der kan vælges mellem to tidspunkter: klokken 13:00 eller klokken 19:00.









her:





Deltagerne vil få præsenteret de nye køretøjer og tjenester af Bruno Blin, præsident for Renault Trucks og Florence Simonet, vicepræsident for eftersalg og service. Paul Daintree, Renault Trucks’ designdirektør, vil desuden åbne dørene til den symbolske "Design Hall" og præsentere de opgraderinger, der er foretaget både inden i og uden for førerhuset.





Ud over den originale engelske version af præsentationerne vil der være tekster tilgængelige på fjorten sprog.





I slutningen af ​ webcast'et vil deltagerne blive inviteret til at oprette forbindelse til Twitch-kontoen hos SCS Software, som har udgivet ​​Euro Trucks Simulator 2. Her kan deltagerne opleve Renault Trucks T High Evolution vindermodel i den internationale designkonkurrence.





Vinderen, der er valgt af Renault Trucks fans på sociale netværk blandt fem finalister, vil kunne se deres design blive vist live på en rigtig lastbil.























































Arrangementet finder stedDeltagerne vil få præsenteret de nye køretøjer og tjenester af Bruno Blin, præsident for Renault Trucks og Florence Simonet, vicepræsident for eftersalg og service. Paul Daintree, Renault Trucks’ designdirektør, vil desuden åbne dørene til den symbolske "Design Hall" og præsentere de opgraderinger, der er foretaget både inden i og uden for førerhuset.Ud over den originale engelske version af præsentationerne vil der være tekster tilgængelige på fjorten sprog.I slutningen af ​ webcast'et vil deltagerne blive inviteret til at oprette forbindelse til Twitch-kontoen hos SCS Software, som har udgivet ​​Euro Trucks Simulator 2. Her kan deltagerne opleve Renault Trucks T High Evolution vindermodel i den internationale designkonkurrence.Vinderen, der er valgt af Renault Trucks fans på sociale netværk blandt fem finalister, vil kunne se deres design blive vist live på en rigtig lastbil.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.