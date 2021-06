Offshore-rederier satser på vind

Fredag 25. juni 2021 kl: 10:04

Af: Redaktionen Siden 2015 er der kun bestilt ét skib på dansk flag, som primært skal servicere olie/gas, mens der er bestilt 24 skibe primært til havindmøller. Herudover er der bestilt ét skib til begge formål.- Det viser meget klart, at danske rederier har kastet sig helhjertet ind i den grønne omstilling og forstår, selvom olie/gas aktiviteterne vil være her mange år frem, så er det i vind, at væksten fremover skal findes. Vores rederier er en meget vigtig del af udbygning af havvind både herhjemme og i Europa og kan også blive det i resten af verden, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.Udviklingen skyldes øget efterspørgsel efter netop offshore vindfartøjer, som kan opsætte møller, sejle reservedele og teknikere ud til møllerne og i det hele taget udføre de mange maritime opgaver, der er knyttet til udbygning af havvind.Desuden blev et stort fald i oliepriserne i 2014 medvirkende til, at mange offshore-rederier valgte at sprede forretningen bredere ud.Olie/gas-skibene vil ifølge Danske Rederier være efterspurgt et godt stykke ud i fremtiden mange steder i verden, men i Nordsøen vil offshore-fartøjer tiltænkt vind blive i overtal.- Danmark har store planer om mere havvind, EU har store planer om havvind, og blandt andre amerikanerne har nu også planer om at satse mere på havvind. Det er et område, vi fra dansk side satser rigtig stort på. Vi har ekspertisen, og opgaverne vil blive flere. Derfor er det også virkelig opmuntrende, at så mange skibe bliver bestilt til at servicere offshore vind, siger Jacob K. Clasen.I en havvindmølleparks levetid bruges som minimum 17 forskellige skibstyper i forbindelse med opsætning, servicering og nedtagning.Interesserede kan læse Danske Rederiers analyse "Danish offshore vessels focus on wind"