Vestsjællandsk kommune får el-busser til sommerferien

Onsdag 23. juni 2021 kl: 13:52

Fakta om Slagelse Kommunes elbusser:

Slagelse Kommune indsætter el-busser på ni buslinjer. Det gælder buslinjerne 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909 og 431

I Slagelse overgår over 75 procent af kommunens buskørsel fra diesel til el, hvilket svarer til omkring 1,8 millioner kørte kilometer om året

El-busserne vil årligt bringe CO2-udslippet i kommunen ned med 1.300 ton

Merudgiften for kommunen ved valg af el-busser frem for fossil drift er på omkring 3 millioner kroner årligt

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen El-driften på de ni buslinjer er et skridt på vejen mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 - heraf mindst halvdelen på el.- Med indsættelsen af de nye el-busser tager vi et vigtigt skridt i den grønne omstilling. El-busserne kommer til at bidrage til, at vi får nedbragt CO2-udledningen i Slagelse Kommune. Derudover får vi også nogle busser, som larmer mindre end de traditionelle dieselbusser, og nogle busser, som kommer til at bidrage til, at vi får nedbragt luftforureningen i Slagelse by. Derfor håber jeg, at alle vil tage godt i mod de nye elbusser, siger formand for Erhvervs- og Teknikudvalget Villum Christensen (I).