Logistikvirksomhed med genbrugspaller har gjort sin egen drift CO2-neutral

Onsdag 23. juni 2021 kl: 12:32

Om CHEP:

CHEP hjælper med at flytte varer for folk verden over ved at levere paller, kasser og containere

CHEP betjener primært området inden for hurtigt-transporterede forbrugsvarer (for eksempel tørvarer, dagligvarer, sundhedsvarer og artikler til personlig pleje), friske fødevarer og drikkevarer

CHEP beskæftiger cirka 11.000 mennesker på verdensplan. CHEP ejer 330 millioner paller, kasser og containere gennem et netværk på over 750 servicecentre, der understøtter godt 500.000 kundepunkter for globale mærker som Procter & Gamble, Sysco og Nestlé

CHEP indgår i Brambles Group og driver virksomhed i over 60 lande

Af: Redaktionen Brambles, som opererer i 60 lande, herunder Danmark gennem pallevirksomheden CHEP, oplyser, at man af egen drift har opnået en CO2-neutral egen drift. Det betyder, at virksomhedens CO2-udledning er nedbragt til nul for alle aktiviteter i scope 1 (direkte udledning fra afbrænding af brændstoffer) og scope 2 (indirekte udledninger fra den indkøbte elektricitet) i overensstemmelse med den standardiserede Greenhouse Gas Protocol (GHGP). At blive CO2-neutral i scope 1 og 2 er første skridt hen imod en dekarbonisering af hele CHEPs forsyningskæde, som på sigt også indebærer emissioner fra underleverandørernes drift (scope 3).- Vi har arbejdet målrettet for at nå denne milepæl, som gør mig utroligt stolt. Men arbejdet stopper ikke her. Den reelle udfordring, som ligger foran os, er at opnå samme resultat for vores scope 3-emissioner og hjælpe vores kunder og leverandører med at gøre deres virksomheder CO2-neutrale. Her trækker vi især på vores cirkulære forretningsmodel, hvor genbrug og transportsamarbejder er afgørende, siger Torben Lund, der er landechef i CHEP Danmark.Foruden CHEP's målrettede fokus på at minimere ressourceforbruget i produktionen, har brugen af vedvarende energikilder været en vigtig brik i puslespillet for at blive CO2-neutral. I de senere år har logistikvirksomheden foretaget direkte køb af elektricitet fra vedvarende energikilder i mange regioner, hvilket i 2020 resulterede i, at 70 procent af den anvendte energi kom herfra. For den resterende energi køber CHEP EAC-certifikater (Energy Attribute Certificates) over hele verden, som blåstempler, at også disse megawatt-timer kommer fra vedvarende kilder.Derudover arbejder CHEP med et helt nyt program, som ikke bare skal gøre forsyningskæden bæredygtig, men regenerativ. Først og fremmest fordi at fuldstændig CO2-neutralitet kun kan opnås med hjælp fra kompensationsordninger, men også fordi, at regenerativitet bygger på en ambition om, at klimapåvirkningen ikke kun skal gå i nul, men at påvirkningen skal medføre CO2-opsamling.Derfor kompenserer CHEP for de emissioner, som ikke kan elimineres direkte - eksempelvis ved at investere i genplantning af skov og rehabilitering af ødelagte græsarealer i henhold til den verificerede CO2-standard Verified Carbon Standard (VCS). Og for hver gang CHEP fælder et træ til produktionen af deres FSC-certificerede træpaller, planter de to nye. Gennem moderselskabet Brambles er CHEP også blevet medlem af World Economic Forums ’1t.Org Corporate Alliance’, som er en tværfaglig sammenslutning af virksomheder, hvis mål er at bevare, reetablere og plante 1 milliard træer inden 2030.