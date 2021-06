Uddannelsescenter tilbyder kørekort på grundforløbet

Tirsdag 22. juni 2021 kl: 12:43

Om TEC:

TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden

TEC har over 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte

Hvert år gennemgår omkring 20.000 mennesker en erhvervsrettet dannelse hos TEC

Af: Redaktionen Hidtil har det været sådan, at man først har kunnet begynde at tage sit kørekort efter endt grundforløb. Det har gjort det svært for virksomhederne at vurdere, om deres lærlinge besidder de nødvendige færdigheder, der skal til for at manøvrere et køretøj.Med forsøgsordningen kan op til fire dage af kørekortundervisningen på chauffør-, lager-, og lufthavnsuddannelserne flyttes fra hovedforløbet til grundforløb to. Den kørekortundervisning, der flyttes til grundforløbet, tilrettelægges som valgfag. Kørekortet færdiggør man på sit hovedforløb.Med en hurtigere opstart på kørekort kan TEC sikre et bedre match mellem lærling og virksomhed. Håbet er, at det vil skabe en positiv cirkel, hvor flere vil søge uddannelserne, og hvor flere vil få en uddannelsesaftale, der fastholder dem i uddannelse.- Det er glædeligt, at vi nu som forsøgsordning kan tilbyde elever opstart på kørekort tidligere i deres uddannelsesforløb. Det giver en sikkerhed for både eleven og virksomheden, som kun kan betyde flere lærepladser, som jeg er helt sikker på, at branchen står klar med, siger Henrik Tofteng, der er bestyrelsesformand for TEC og direktør i transportvirksomheden Henrik Tofteng A/S.