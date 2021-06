Skifteretten i Aarhus sætter punktum i konkursbo efter busselskab

Af: Jesper Christensen Det drejer sig konkursboet Rute Danmark ApS under tvangsopløsning, CVR-nummer 37645540, der havde adresse på Europaplads i Aarhus.Skiftesamlingen afholdes i Retten i Aarhus på Vester Allé i Aarhus torsdag 2. september klokken 9.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens paragraf 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.Boet afsluttes dog ikke, hvis en fordringshaver senest på afsluttende skiftesamling stiller sikkerhed for yderligere omkostninger ved boets behandling.Rute Danmark ApS under tvangsopløsning, CVR-nummer 37645540, var ejet af det konkursramte Bella Andalo Holding ApS, der igen var ejet af Thomas Hintze, som stod bag selskabet Rødbillet, der blev opkøbt af tyske Flixbus i 2017.