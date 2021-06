Organisationer på transportområdet opfordrer til at anmelde dieseltyveri

Fredag 18. juni 2021 kl: 10:55

Af: Redaktionen

"Skal vi denne kriminalitet til livs, nytter det ikke noget, at myndighederne kun har en enkelt løs tråd at hive i. Hver en anmeldelse er en tråd til at vikle både frontkriminelle og bagmænd ud af deres spind. Der er brug for enhver oplysning, fra enhver virksomhed", står der blandt andet i opfordringen til chauffører, vognmænd og andre virksomheder med relation til landtransportområdet.









Bag opfordringen står organisationerne Dansk Erhverv, DI Transport, Danske Speditører, Forsikring og Pension, 3F, DTL, ATL og ITD









her: Interesserede kan se opfordringen i sin fulde ordlyd









