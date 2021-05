Hurtigfærge sejler med begrænset motorkraft

Fredag 28. maj 2021 kl: 08:59

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den forgangne weekend var mekanikerne opmærksomme på en hovedmotor på »Express 1«. I første omgang - så det ud til - uden grund. Men en efterfølgende kikkertundersøgelse af motoren har vist en beskadiget ring i et leje. Det betyder, at »Express 1« må trækkes ud af drift tirsdag 1. juni.Det betyder også, at »Express 1« frem til tirsdag må sejle på tre motorer og derfor bliver forsinket i løbet af dagene.Tirsdagens sejlplan med fire dobbeltture bliver dækket ind af Molslinjems andre færger - hurtigfærgen »Max« og de to konventionelle ro/pax-færger »Hammershus« og »Povl Anker«. To dobbeltture med hurtigfærgen »Max« og en enkelt dobbelttur til hver af de andre færger.- Det positive er, at mekanikernes vedholdenhed har forhindret, at skaden kunne udvikle sig alvorligt. Det er træls at skulle sejle på tre motorer i nogle dage og træls at skulle undvære »Express 1« en dag - men alternativet med en større skade er langt værre, siger Bornholmslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Sejlplanen for de kommende dage ændres ikke på hjemmesiden. I stedet får gæsterne direkte besked om, at de kan møde senere til afgangene frem til tirsdag, når kaptajnerne har overblik over de reelle forsinkelser de kommende dage.