Ruter uden om Storbritannien er populær

Torsdag 27. maj 2021 kl: 15:14

Af: Redaktionen Havnen i Waterford på Irlands østkyst er blevet koblet på rederiet Samskip's forbindelse mellem Amsterdam og Dublin.Samskip lancerede forbindelsen uden om Storbritannien ved årsskiftet, da Storbritannien trådte ud af EU.Samskip har nu indsat det 750 teu store containerskib »Edith« på ruten. Da det er større og sejler hurtigere, kan skibet også betjene havnen i Waterford uden at at den eksisterende sejlplan skal ændres.Samskip's forbindelse mellem Rotterdam og Irland sejler uændret med to 800 teu store containerskibe.Samskip's containerruter er i mange tilfælde koblet sammen med transport med tog eller lastbil via multimodale knudepunkter.