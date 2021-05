Varebilsføreres uopmærksomhed førte til ulykker

HAVARI-RAPPORT:

Onsdag 26. maj 2021 kl: 13:59



- Vores analyser viser, at der i de fleste tilfælde var tale om uopmærksomhed i lang tid - det vil sige, at varebilsførerne i 10-20 sekunder havde deres opmærksomhed rettet mod andet end trafikken eller var faldet i staver, så de for eksempel overså bremselys forude, siger Havarikommissionens formand Rikke Rysgaard.





Flere forskellige forhold lå bag uopmærksomheden. Mindst fem varebilsførere var distraheret af mobiltelefonbrug eller andre ting, der ikke havde med kørslen at gøre. I flere tilfælde var træthed og oplevelsen af at køre i en meget enkel og forudsigelig trafiksituation sandsynligvis medvirkende til det nedsatte opmærksomhedsniveau. Enkelte førere havde opmærksomheden rettet mod at overhale og kørte risikovilligt.



Varebilsførernes træthed og hastighedsoverskridelser fik også alvorlige konsekvenser

Træthed og for høj fart var også medvirkende årsager i en række af de undersøgte ulykker

Havarikommissionens analyse viser, at træthed hos varebilsføreren havde en vis betydning for eller var direkte medvirkende årsag til otte af ulykkerne. Varebilsførerne var trætte, for eksempel fordi de kørte om natten, havde lange arbejdsdage eller havde sovet alt for lidt.





Derudover kørte 15 varebilsførere for hurtigt i forhold til hastighedsgrænsen i tiden lige op til ulykken. I de seks af disse tilfælde førte det til, at ulykken skete, eller at personskaderne blev alvorligere.





Bedre sikkerhedsudstyr kunne have hjulpet i nogle af ulykkerne

Af: Redaktionen Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har dybdeanalyseret ulykkerne for at kortlægge årsagerne og fremlagt en rapport, der viser, at varebilsførerens uopmærksomhed var medvirkende til, at det gik galt i over halvdelen af ulykkerne.- Det er skræmmende, at varebilschauffører har så udbredt en mangel på opmærksomhed og koncentration, når de kører bil - og at der fortsat er tendens til at trykke speederen for hårdt i bund eller simpelthen sætte sig bag rattet, når man ved, at man er for træt til at køre, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en kommentar til rapportens konklusioner.- Jeg håber, at branchen vil benytte lejligheden til at granske deres transport, så chaufførerne får de pauser og hvil, der måtte være brug for, så de kan koncentrere sig om deres kørsel og den trafik, de kører i, så vi igen kan få de gode vaner og den rette adfærd tilbage på vejene. Ulykker med varebiler er ekstra alvorlige, og det handler om vores allesammens sikkerhed i trafikken, siger han videre.Ulykkerne, hvor uopmærksomhed var afgørende, skete typisk på lange lige strækninger i enkle trafiksituationer, hvor varebilsføreren kørte op bagi et andet køretøj, der holdt stille eller kørte langsommere foran dem.







- Vi har vurderet, at knap halvdelen af ulykkerne muligvis kunne have være undgået eller personskaderne afbødet, hvis varebilerne havde haft sikkerhedsudstyr svarende til en veludstyret, moderne personbil. Så vi anbefaler, at virksomhederne prioriterer sikkerhedsudstyr som avanceret nødbremse/adaptiv fartpilot, linjevogter, bakkamera i varebilerne, siger Rikke Rysgaard.





Manglende selebrug i varebiler og personbiler

I alt 12 førere og passagerer i undersøgelsens 26 varebiler og 12 personbiler havde ikke sele på eller brugte den ikke korrekt. Manglende/forkert selebrug var et af de hyppigste forhold, der førte til alvorligere personskader i undersøgelsen.





Varebilsførerne var håndværkere eller kurerer

I alt 26 varebilsførere var involveret i undersøgelsens 23 ulykker, da der i tre ulykker var to varebiler involveret. 17 af de 26 varebilsførere var håndværkere eller servicemontører, der leverede og monterede et firmas produkter. De øvrige ni var kurerer, der transporterede gods for andre firmaer og private kunder.





Ulykker med varebiler er ofte mere alvorlige end ulykker med personbiler. Således er der 12 dræbte for hver 100 personskadeulykker, der involverer en varebil, mens der tilsvarende er seks dræbte for hver 100 personskadeulykker, der involverer en personbil.





Interesserede kan hente rapporten her:





