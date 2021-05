Virksomhed kom på sporet med både økonomisk gevinst og mindre CO2-udslip

Mandag 17. maj 2021 kl: 13:42

Af: Redaktionen Ved at skifte lastbiltransporter mellem Tyskland og Sverige ud med togtransport har AC Floby skåret sit transportrelaterede CO2-udslip ned med 75 procent.









Virksomheden, der har produceret dele til bilindustrien - eksempelvis bremser og hjulnav - i over 60 år, har en ambition om at være klimaneutral i 2024. I den forbindelse har virksomheden også fokus på transportområdet.









Ved at få gods fra Tyskland transporteret med tog frem for med lastbil er CO2-udslippet skåret ned med 55.000 ton årligt. I da fragtes gods fra to af AC Floby's største leverandører med togvogne i stedet for med lastvogne via transportkoncernen DB Schenkers togløsning mellem Tyskland og Sverige.









På godsterminalen GreenLog ved Fälköping bliver godset håndteret af den lokale virksomhed TBN Sweden, som sørger for at oplagrer godset og sørger for at sende det videre til AC Floby i takt med, at det skal bruges i produktionen. Det kræver dagligt syv-otte lastbiltransporter på de små 20 kilometer mellem terminalen og virksomheden i Floby. Inden godset blev sendt med tog fra Tyskland blev det transporteret over 1.300 kilometer med lastbil.









Ud over mindre CO2-udslip kan ACFloby også konstatere mindre "udslip" af penge fra virksomhedens transportkonto.









DB Schenker, der står for togtransporterne, oplyser, at hver togvogn kan laste 64 ton. Samme mængde gods ville kræve 2,5 lastbil, hvis det skulle have være sendt ad landevejen. Skiftet betyder, at belastningen af vejnettet mellem Tyskland og Sverige er blevet reduceret med omkring 2.000 fuldt lastede lastbiler.





















