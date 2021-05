Redningskoncern leverede et solidt resultat for første kvartal

Mandag 17. maj 2021 kl: 12:29

Omsætningen i Falck's kerneforretning (ekskl. Portfolio) steg med 12,6 procent til 2.894 millioner kroner. (2.571 millioner kroner). For Falck-gruppen som helhed var omsætningen 3.404 millioner kroner (millioner kroner 3.327 millioner kroner).

Driftsresultatet før særlige poster (EBITA) i Falck's kerneforretning steg til 336 millioner kroner (141 millioner kroner). EBITA-marginen steg til 11,6 procent (5,5 procent). For Falck-gruppen som helhed steg EBITA til 339 millioner kroner (109 millioner kroner) og EBITA-marginen til 10,0 procent (3,3 procent)

Periodens resultat (hele Falck) steg til 273 millioner kroner (29 millioner kroner).

Det frie cash flow var 450 millioner kroner (527 millioner kroner), negativt påvirket af udskudte skattebetalinger

Netto rentebærende gæld blev reduceret med 485 millioner kroner til 2.120 millioner kroner

Ny strategi



Af: Redaktionen I Emergency Response, som indeholder forretningsområderne Ambulance og Brand, voksede omsætningen med 25 procent i forhold til første kvartal 2020, primært som følge af COVID-19 test-aktiviteter. Øget aktivitetsniveau i Sverige samt opstart af en ambulancekontrakt i Tyskland bidrog også positivt til omsætningen, mens der har været lavere aktivitetsniveau i Spanien og USA.I Direct Healthcare, som indeholder forretningsområderne Employee Healthcare, Assistance og Community Healthcare, var der et skift i abonnementsporteføljen fra vejhjælp mod patienttransport og sundhedsydelser samt en øget interesse i online løsninger.I Portfolio, hvor en række af Falck's ikke-kerneaktiviteter er samlet, blev flere mindre profitable virksomheder og kontrakter solgt fra eller lukket.Driftsresultatet i Falck's kerneforretning (ekskl. Portfolio) steg betydeligt sammenlignet med første kvartal sidste år.Finansielle hovedpunkter for første kvartal2021 (sammenlignet med første kvartal 2020):I årest første kvartal fortsatte Falck med at tilbyde COVID-19 antigentest til virksomheder og institutioner i Danmark samt til private som led i regeringens teststrategi. Falck tabte det offentlige udbud på antigentest fra 1. februar, men blev tildelt kontrakten igen i tre ud af fem regioner. Test-setuppet er løbende blevet udvidet, så Falck ved udgangen af første kvartal har etableret 186 testcentre, over 200 mobile enheder, ansat cirka 2.000 nye medarbejdere og gennemført over 2 millioner test.- Etableringen af et test-setup for tre regioner, skoler, virksomheder og ved landets grænser har været en krævende opgave. Jeg er stolt af den indsats vores medarbejdere har leveret, og at de ved at teste med høj kvalitet i stor skala har bidraget til indsatsen mod pandemien og en hurtigere genåbning af Danmark, siger Jakob Riis.Falck har lanceret en ny femårig strategi med overskriften Care for more ’25. Den sigter mod at skærpe Falck's profil som udbyder af sundhedsydelser, der dækker menneskers forskellige behov gennem deres levetid. Det at komme forulykkede og nødstedte til undsætning i Ambulance og Brand-forretningen er fortsat en grundsten i Falcks arbejde.Falck ser herudover et betydeligt potentiale i at udvikle nye og innovative sundhedsløsninger som supplement til de offentlige sundhedssystemer. Det globale marked for private sundhedsydelser er set ud fra Falck's synspunkt stort og voksende, og koncernen er godt positioneret til at spille en rolle i kraft af virksomhedens ekspertise og markedspositioner, som gør det muligt at eksportere know-how på tværs af markeder.