- Det er godt med grøn pulje til danske færger

HAVNEORGANISATION KOMMENTERER STØTTE TIL FÆRGEOMSTILLING:

Fredag 7. maj 2021 kl: 10:11

Af: Redaktionen - Puljemodellen er rigtig god, for der er jo indlysende forskelle på, hvordan den enkelte færgerute bedst kan omstille sig til mindre CO-udledende drift, afhængig af færgetype, sejltid, antal afgange og den slags. En pulje, man kan søge i, giver fleksibilitet for kommunerne. Det er godt, for det kan bidrage til at sikre, at tingene faktisk kommer til at ske, siger Tine Kirk.Danske Havne noterer også med tilfredshed, at puljen udmøntes med 150 millioner kroner allerede i år og 50 millioner kroner til næste år, og at tildelingen sker efter principper om CO2-effekt pr. tilskudskrone.Det er COWI, der i en analyse har fremlagt, at man nyttigt kan omstille færgerne til en mere klimanyttig drift efter at Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark pegede på netop færgerne som et godt sted at omstille transportsektoren.