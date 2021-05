Hurtig ø-færge er kommet i gang

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 11:10

Af: Jesper Christensen Hurtigfærgen »Lilleøre« blev sendt af sted på sin første afgang fra Aarhus tirsdag 4. maj med salut fra vandkanonerne på den gamle Aarhus-slæbebåd »Jacob«.Turen med hurtigfærgen, der medtager passagerer og cykler, koster i billigperioderne 1. januar til 25. juni og 9. august til 31. december 112 kroner for en enkeltbillet til en voksen, mens den til børn koster 66 kroner. Unden for billigperioderne er prisen 142 kroner for voksne og 76 kroner for børn.Det er muligt at købe en dagsbillet til lørdage, søndage og helligdage. Den koster 190 kroner for en voksen og 110 kroner for et barn i billigperioderne og 240 kroner for voksne og 125 kroner for børn i øvrige periode.