Forbud mod at lande med passagerer uden negativ corona-test bliver forlænget

Onsdag 21. april 2021 kl: 12:03

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Selvom der er igangsat en gradvis genåbning af rejseaktiviteten, har vi fortsat behov for at fastholde flyveforbuddet for at begrænse smittespredningen mest muligt. Især de mere smitsomme varianter kan udfordre vore greb om smitten, og derfor forlænger vi flyveforbuddet, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Flyveforbuddet gælder alle passagerflyvninger til Danmark fra hele verden.Flyvninger inden for Rigsfællesskabet er undtaget.