Svensk Øresundhavn får ny ugentlige togpendel

Tirsdag 30. marts 2021 kl: 15:08

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden for, at Containerships begynder at drive en containerforbindelse med tog til og fra Helsingborgs Hamn, er et ønske om mere kapacitet og kortere transporttid.Det første tog med last er planlagt til med afgang 11. april og vil blandt andet trafikere terminaler i Gävle, Stockholm og Eskilstuna.- Vi ser et øget behov for bæredygtige transporter fra vore markeder i Europa til Mellemsverige og vælger derfor at starte vores egen togpendel for at kunne effektivisere godsstrømmen, siger Urban Williamson, der er chef for Containerships i Sverige.Containerships har kørt tog fra Helsingborg i mange år, men interessen for at omstille godstransporten for at nå forskellige klimamål stiger ifølge Urban Williamson fra mange sider.- Ved at tilføre øgede ressourcer og kapacitet på landsiden klarer hele logistikkæden større mængder og fastholder samtidig transittiden og imødekommer efterspørgslen på en udmærket måde, siger han videre.Den nye togpendel er tilrettelagt, så den passer til Helsingborgs Hamn's ”Scanbaltic-service", der har anløbet Helsingborg i mange år. Hos Helsingborgs Hamn peger man på, at det især er transporter til og fra Spanien, Portugal og Storbritannien, der får fordel af den nye togpendel med Containerships.