Containerskib har ændret

Mandag 29. marts 2021 kl: 10:14

Af: Jesper Christensen Uheldet i Suez-kanalen har betydet, at flere hunderede skibe ligger og venter i Rødehavet og i Middelhavet.









Situationen i Suez-kanalen er mandag morgen den, at »Ever Given« er blevet trukket så meget fri, at det ikke længere ligger med agterenden mod den vestre side af kanalen, og at skibets stævn også er kommet fri af den østre bred. Skibet er dog ikke helt fri endnu. Det ligger stadig med sin styrbords side mod den østre bred.









Omkring skibet kunne vi her på transportnyhederne.dk via web-siden Vesselfinder.com tælle 16 slæbebåde omkring skibet.









Hvornår »Ever Given« er trukket væk fra stedet var mandag formiddag ikke afklaret. Det var heller ikke afklaret, om skibet skal tilbage til Suez, eller mod nord til Bittersøen, hvor det ikke vil ligge i vejen for den øvrige skibstrafik, mens det bliver undersøgt for eventuelle skader.









Selskabet, der driver kanalen mellem Det Røde Hav og Middelhavet - Suez Canal Authority - oplyser mandag, at man ved næste højvande, der vil nå to meter, vil fortsætte operationen. Håbet og forventningen er, at det vil lykkes at få skibet ud midt på kanalen og så derfra få det videre.





















