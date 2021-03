Tre lastbiler afsluttede en ordre på ni

Mandag 22. marts 2021 kl: 21:32

Af: Redaktionen De tre lastbiler blev leveret fredag i sidste uge og fulgte efter de første seks, der blev leveret i begyndelsen af marts.De tre lastbiler er udstyret med dagførerhus og 11 liters motorer på 330 hk motor plus I-Shift gearkasse.Bilerne skal køre på Guld-servicekontrakt, der inkluderer forebyggende vedligeholdelse og alle lastbilsreparationer og der benyttes Volvos flådestyringssystem Dynafleet. Finansieringen er via VFS (Volvo Finans).Bilerne er solgt, leveret og klargjort af et hold hos Volvo Truck Center Taastrup.