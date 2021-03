Skalkeskjul. Der, hvor skoen trykker, er krav om ordnede forhold cabotage-begrænsninger

TRANSPORTORGANISATION OM ØSTEUROPÆISKE KAMP MOD EU'S VEJPAKKE

Fredag 12. marts 2021 kl: 13:21

Af: Redaktionen Melding om, at Danmark går aktivt ind i kampen for at sikre gennemførelsen af Vejpakken, der blev endeligt vedtaget i EU-Parlamentet i sommeren 2020, betyder konkret, at den danske regering under retssagerne aktivt vil støtte, at reglerne i Vejpakken skal bestå.- Vejpakken kom i hus efter årelange slagsmål, og det sidste, branchen har brug for, er fornyet usikkerhed. Derfor er det glædeligt, at Danmark nu går fuldtonet ind i kampen for pakkens vedtagelse, så man hurtigst muligt kan få afsluttet retssagerne, ryddet tvivlen af bordet og få sat fart på selve implementeringen, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør for ITD.



De 15 sager ved EU-Domstolen er anlagt af Litauen, Bulgarien, Rumænien, Cypern, Ungarn, Malta og Polen. Sagerne handler om forskellige bestemmelser i Vejpakken. Det gælder forbuddet mod afholdelse af regulære ugentlige hviletider i køretøjet, krav om chaufførens mulighed for at vende hjem hver fjerde uge, krav til hvor ofte køretøjerne skal vende tilbage til deres hjemland, cabotagekørsel og indførsel af karensperiode mellem cabotagekørsler, krav til takografer samt anvendelsen af regler om udstationering af chauffører på forskellige typer transport.





Landene bag sagsanlægget har blandt andet slået på frygten for, at nogle af reglerne kunne medføre større CO2-udledning, men det opfatter ITD som et skalkeskjul. Der, hvor skoen reelt trykker, er de nye krav om ordnede forhold for chaufførerne og begrænset mulighed for cabotagekørsel, mener Carina Christensen.





- Vi har i dag et europæisk transportmarked, som ikke fungerer. Vi skal have fair konkurrence og ens håndhævelse af reglerne i alle EU­-lande. I Danmark har vi mange dygtige vognmænd, der overholder reglerne til punkt og prikke. De skal have sikkerhed for, at deres konkurrenter fra de andre EU-lande kører efter samme regler, og at der ikke snydes på vægten. Derfor bør man lægge kræfter i at få det fælles regelsæt til at virke frem for konstant at forsøge at afspore den vedtagne pakke, siger Carina Christensen.













