Nyt projekt kan åbne for større skibe og højere hastigheder i Limfjorden

Torsdag 4. marts 2021 kl: 13:58

Af: Redaktionen Projektet skal svare på, hvor store skibe, der egentlig kan sejle ind i Limfjorden via Hals Barre i øst, og hvor hurtigt kan skibene sejle uden at gå på kompromis med sikkerheden. Force Technology skal blandt andet bruge avancerede beregninger af vandstrømningen mellem skib og havbund.





- Port of Aalborg har et meget nøjagtigt billede af fjordens dybde, som måles flere gange om ugen. I projektet skal vi udvikle matematiske modeller, som blandt andet ved hjælp af disse målinger kan lave meget præcise beregninger af, hvor store skibe der kan komme sikkert i havn, siger Ole Lindberg, der er specialist ved Force Technology, som står bag projektet om indsejling hos Port of Aalborg.





Han forklarer, at modellerne også tager højde for andre væsentlige faktorer ved indsejling, for eksempel hvor dybt bestemte skibstyper stikker ved sejlads, og hvor store bølger skibene slæber med sig. Voldsomme bølger kan være risikable for for eksempel nærliggende lystbådehavne.





Projektet bygger videre på erfaringer fra et tidligere projekt om sikker og effektiv besejling af danske havne, som Ole Lindberg var projektleder på. Han fortæller, at Port of Aalborg er en rigtig god case at bruge i det nye projekt.





- Port of Aalborg er den indlandshavn i Danmark, som ligger længst inde i en fjord. Den lange indsejling foregår med en vanddybde på godt 10 meter, og det udfordrer de meget store skibe. Den ligner andre havne i verden som for eksempel Antwerpen og Venedig samt Suezkanalen, som har lignende udfordringer, og resultaterne fra dette projekt kan derfor også bruges andre steder i både ind- og udland, siger Ole Lindberg.





Hos Port of Aalborg ser man frem til samarbejdet med Force Technology og ikke mindst resultaterne af projektet.





- Nøjagtig viden om størrelse og hastighed på skibe, som sikkert kan anløbe havnen, er en væsentlig faktor i tiltrækningen af nye kunder. Skibene bliver større og større, men uddybning af sejlrenden vil være forbundet med investering på et stort trecifret millionbeløb, og det kan der ikke laves en business case på. Derfor er det helt afgørende at kende de præcise rammer for både indsejling og kajlægning og dermed reelt øge dybgangen på de skibe, som anløber Port of Aalborg – det kalder vi intelligent uddybning. Som case-havn i dette projekt har vi desuden mulighed for at give vores perspektiv på, hvordan de udviklede modeller bliver både brugervenlige og økonomisk attraktive at anvende, siger Jesper Raakjær, der er udviklings- og HR-chef hos Port of Aalborg.





Projektet er finansieret af midler fra Undervisnings- og Forskningsstyrelsen under indsatsområdet Maritim grøn omstilling og sikkerhed – virtuelle services. Det er forankret hos Force Technology, der som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS-institut) har til opgave at sikre en effektiv anvendelse af viden og teknologi i dansk erhvervsliv. Projektperioden løber fra 2021-2024 med løbende evalueringer.





