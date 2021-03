- Det er godt gået

REDERI-ORGANISATION TIL ERHVERVET EFTER RAPPORT:

Onsdag 3. marts 2021 kl: 10:16

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I 2019 var den samlede produktionsværdi for Det Blå Danmark på 394 milliarder kroner. Produktionsværdien er et udtryk for den samlede værdi af produktion og tjenesteydelser inden for en sektor. I 2018 var produktionsværdien 351 milliarder kroner.- Produktionsrekorden er endnu engang blevet slået, og kurven for dansk søfart og de maritime erhverv er fortsat opadgående. Det er vi naturligvis godt tilfredse med, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.Ud af Det Blå Danmarks samlede produktion på 394 milliarder kroner stod skibsfarten for 239 milliarder kroner, hvilket svarer til 60,7 procent.Skibsfartens produktion er ifølge rapporten steget med 9 procent fra 2018-2019.Ser man på bruttoværditilvæksten (BVT), hvor man fraregner udgifter i forbindelse med produktionen, var den i 2019 på 104 milliarder kroner for Det Blå Danmark. Det svarer til 5,1 procent af den samlede danske bruttoværditilvækst i 2019.Da Det Blå Danmark beskæftiger 2,1 procent af den danske arbejdsstyrke i job, skaber en ansat i Det Blå Danmark over dobbelt så meget indkomst som gennemsnittet i dansk økonomi.- Tallene viser, at værdiskabelsen er blevet større i vores sektor. Vi er blevet ca. 1 procent flere ansatte, men andelen af den samlede danske bruttoværditilvækst er gået fra 4,4 procent til 5,1 procent på et år. Det er godt gået, siger Jacob K. Clasen.I 2019 var den direkte beskæftigelse i Det Blå Danmark 60.880 personer, hvor den direkte beskæftigelse i 2018 i Det Blå Danmark var 60.271.Interesserede kan læse rapporten om det danske maritime erhverv