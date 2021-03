Det belgiske forsvar skal have hollandsk-tjekkiske køretøjer

Tirsdag 2. marts 2021 kl: 08:00

Førerhuse fremstillet i Belgien

Service udført af DAF-forhandlere



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det belgiske forsvar har bestilt 879 AWD CF militærlastbiler hos DAF Trucks.I forbindelse med produktionen af CF-militærlastbilerne arbejder DAF tæt sammen med tjekkiske Tatra Trucks i Tjekkiet, der er kendt for robuste militærkøretøjer. Samarbejdet betyder, at lastbilerne er bygget op over et særlig chassiskoncept med uafhængig affjedring og en drivlinje, der er integreret i et centralt rør. Det giver CF-militærlastbilerne en markant manøvredygtighed i terræn og chaufførkomfort på et højt niveau - selv i det mest udfordrende terræn.Lastbilerne bliver udstyret med enten en 10,8 eller en 12,9 liter Paccar-motor med effekterpå 410 hk eller 460 hk.DAF har valgt Hiab som leverandør af alle krogliftsystemer og lasthåndteringskraner og VS-Mont som leverandør af alle tiplad. Ladkarosserierne vil blive fremstillet af Porgest. 352 af CF militærlastbilerne vil blive udstyret med et topmoderne eksplosions- og skudsikkert førerhus leveret af Tatra Defense Systems.Produktionen af førerhusene til CF militærlastbilerne vil finde sted på DAF's fabrik i Westerlo i Belgien. Motorerne leveres fra DAF's motorfabrik i Eindhoven i Holland. Chassiserne vil blive produceret på Tatra-fabrikken i Tjekkiet.Det professionelle DAF-forhandlernetværk med 27 værksteder i Belgien og over 1.100 på verdensplan kan håndtere fuld service af CF militærlastbilerne til det belgiske forsvar. Den globale DAF-forhandlerorganisation bakkes op af Paccar Parts .- Vi er meget stolte over at have modtaget denne prestigefyldte ordre fra de væbnede belgiske styrker, siger DAF Trucks’ administrerende direktør Harry Wolters.- Fordi vores ultramoderne førerhus- og akselfabrik ligger i Westerlo, betragter vi Belgien som vores hjemmemarked, hvilket gør denne ordre ekstra værdifuld for os. Med CF militærlastbilerne tilbyder vi det belgiske forsvar nogle unikke lastbiler, som de kan bruge til at varetage deres ansvarsfulde hverv under alle forhold.