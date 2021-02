Ny aftale løfter hjælp til selvstændige og forlænger hjælpepakker

Tirsdag 9. februar 2021 kl: 12:50

Af: Redaktionen Der har siden 9. december sidste år været åbnet bredt op for de generelle hjælpepakker, men de forlængede restriktioner giver fortsat udfordringer for erhvervslivet. Derfor er regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet blevet enige om en ny aftale med yderligere tiltag for i alt ca. 9,5 milliarder kroner, der skal hjælpe selvstændige, virksomheder og lønmodtagere.Samtidig er det besluttet, at hvis restriktionerne forlænges til efter februar, vil hjælpepakkerne samt de målrettede puljer til erhvervs- og kulturaktivitet også blive forlænget til og med 30. april i år. Det giver forudsigelighed for erhvervs- og kulturliv samt lønmodtagere.- Jeg er glad for, at vi i dag kan præsentere yderligere tiltag og hjælp for godt 9,5 milliarder kroner til dansk erhvervsliv og særligt selvstændige og deres ansatte. Vi hungrer alle efter at kunne stå i den lokale tøjbutik og prøve tøjet på, spise en middag på en restaurant eller generelt bare ses i større selskaber. Men der er vi desværre ikke endnu, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fortsætter:- Det er vigtigt, at vi holder tungen lige i munden og ikke tager forhastede beslutninger, så vi ender i et scenarie med smitten ude af kontrol og endnu en nedlukning. Men regeringen er også dybt bevidste om, at nedlukningen har store konsekvenser for lønmodtagere og dansk erhvervsliv og særligt selvstændige og små virksomheder.Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) betegner aftalen som god, da den frem til og med 2022 gør det attraktivt for ledige at opkvalificere sig inden for brancher, der mangler hænder - eksempelvis inden for Sosu-området ellerområdet for grøn omstilling.- Får man en uddannelse, får man højere løn og større jobsikkerhed. Derfor giver det god mening for både ledige og virksomhederne, at man forlænger den periode, hvor man kan uddanne sig med 110 procents dagpengesats. Det kan også være med til at bekæmpe den langtidsledighed, vi desværre kan se. Aftalen er også god, fordi den hjælper de små forretninger, som vi ved er hårdt ramt økonomisk, og dermed også til, at medarbejderne beholder deres job, siger Peter Hummelgaard.Aftalens hovedpunkter:Til selvstændige mv.:Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kroner til 33.000 kroner om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kroner om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kroner ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtagesKravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kroner om måneden til 8.000 kroner om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordningBegge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelseTil virksomheder:Der sættes 175 millioner kroner af til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af kompensationsordningen for faste omkostningerFristen for, hvornår bindende aftaler om for eksempel markedsføring skal være indgået, for at man er berettiget til kompensation for faste omkostninger, flyttes fra 9. marts 2020 til 9. december 2020Leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere får adgang til kompensationsordningen for faste omkostningerVirksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen på grund af Udenrigsministeriets rejsevejledning, men som ikke er medlem af en godkendt rejsegarantiordning, får adgang til kompensationsordningen for faste omkostningerGaranti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF forlænges til og med april 2021Garantiordningen i Rejsegarantifonden forlænges til og med 30. april 2021Der oprettes en pulje på 35 millioner kroner til at kompensere de virksomheder, der har sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned. Det gælder for eksempel juleøl. Der vil være et loft på 200.000 kroner pr. virksomhedTil lønmodtagere:Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 30. april 2021Suspensionen af 225-timers reglen forlænges tilsvarende med to måneder til og med 30. april 2021Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021Forlængelse af ret til uddannelse med 110 procents dagpengeDesuden videreføres aktivitetspuljer, biografpulje, museumspulje, pulje til folkehøjskoler med videre samt foreningspuljen, og der afsættes yderligere 50 millioner kroner til foreningspuljen. Endelig forlænges den udvidede SU-lånemulighedRegeringen arbejder fortsat på at få øget statsstøtteloftet yderligere, samt på at EU’s såkaldte krisebestemmelse kan bruges i større grad