Kærren har containerlåse og lift på to aksler

Mandag 8. februar 2021 kl: 13:04

Af: Redaktionen Den nye trailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejset i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger samt cyklistværn i begge sider.Ladet er bygget med tre-delte sider udført i alu-profiler. Både sider og den to-delte bagsmæk er 600 mm høje, mens forsmækken er højere. Bunden er en 27 mm pladebund. Der er monteret to værktøjskasser på kærrens sider.Kærren er også forsynet med containerlåse, så den eksempelvis kan laste en 20-fods container.Kærrens trækstang er på 1.550 mm og har en trækhøjde på 900 mm.Kærren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser.Den nye tipkærre er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.