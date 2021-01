Tomgangskørsel sendte chauffør hjem med tomme lommer

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 13:22

Af: Redaktionen Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at kvinden inden, hun kontaktede politiet, havde henvendt sig til chaufføren i lastbilen med et ønske om, at han standsede motoren, men dette havde han afvist.Politiets vagtcentral sendte derfor en patrulje fra Tungvogncenter Øst til stedet. Politi-folkene traf den bulgarske fører af lastbilen, og det stod hurtigt klart, at ikke alt var, som det skulle være.En kontrol af lastbilen viste, at lastbilens takograf var blevet manipuleret, sådan at den kunne optegne hvil, selvom der sad en chauffør bag rattet og første lastbilen. Politiet kunne efter nærmere efterforskning fastslå, at muligheden for at manipulere lastbilens takograf var blevet benyttet adskillige gange.Undersøgelsen viste endvidere også, at lastbilens forureningsbegrænsende udstyr var defekt, og havde været dette i meget længe.



Lastbil beslaglagt og fører kan se frem til bøde

- Lastbilen blev på baggrund af manipuleret og defekt udstyr beslaglagt af politiet til nærmere undersøgelse. Chaufføren blev derfor bedt om at pakke sine ting sammen, og politiet besluttede at kigge tingene igennem for at sikre, at chaufføren ikke fjernede noget fra bilen, som kunne være relevant for sagen. Det skulle vise sig at være en klog beslutning, siger politikommissær Henrik Fobian og forklarer, at fandt en fjernbetjening, som med al sandsynlighed kunne aktivere manipulationen. Derudover fandt de to gyldige førerkort udsted til chaufføren.





Både fjernbetjening og begge førerkort blev beslaglagt på stedet. Føreren af lastbilen skal derfor hjem til Bulgarien for at få udstedt et nyt førerkort, inden han kan køre lastbil igen.





- Undersøgelsen af lastbilen er stadig i gang, men det ligger fast, at chaufføren kan se frem til en større bøde i sagen, siger Henrik Fobian, der takker den opmærksomme borger, som forsøgte at sætte en stopper for lastbilens tomgang - og som valgte at alarmere politiet, da hun ikke kunne trænge igennem til chaufføren.





- Takket være borgeren fik vi sat en effektiv stopper for ulovlighederne, siger Henrik Fobian.









