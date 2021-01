Nyt elstik i svensk havn mindsker CO2-udslippet

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 11:14

Af: Redaktionen Muligheden for at tilslutte skibe til landstrøm er udvidet med nye stik på en af de travleste kajpladser i Göteborgs Han - kajplads 712 - i ro/ro-terminalen. Et af de rederier, der benytter kajpladsen er DFDS. Den danske rederi-koncern arbejder i følge Göteborgs Han på at tilpasse sine skibe med udstyr, så de kan koble sig på landstrømmen i havnen og dermed slukke for skibenes generatorer.DFDS’s ro/ro-skib Flandria Seaways bliver det første, der bliver udstyret med tilslutning til landstrøm.- En større og større del af vores skibe bliver tilpasset til el-tilslutning, og derfor bliver det vigtigere for os, at havnene kan tilbyde landstrømsanlæg, siger Poul Woodall, der er Senior Advisor Climate & Environment på DFDS.- Göteborgs Hamn har i lang tid været på forkant på dette område, og DFDS ser positivt på den udbygnings er nu er i gang, siger han videre.Göteborgs Hamn arbejder på at udbygge landstrømsforsyningen til også at omfatte energihavnen.