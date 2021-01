- Forbuddet mod kørsel med trailere på lommevogne i hele landet gælder i 14 dage

Mandag 25. januar 2021 kl: 19:20

Forbuddet lyder:



Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen





22. januar 2021





Til alle jernbanevirksomheder, der transporterer gods i Danmark, og Banedanmark









Forbud mod transport af trailere på lommevogne på hele det danske jernbanenet





Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nedlægger et foreløbigt forbud mod transport af trailere på lommevogne på alle jernbanestrækninger i Danmark.



Forbuddet, der træder i kraft lørdag den 23. januar kl. 08:00, gælder for transport i hele landet af alle typer af trailere på lommevogne uan- set type af skammel/saddel på lommevognen.



Forbuddet gælder indtil videre, dog højst 14 dage fra ikrafttræden.



Baggrunden for det midlertidige forbud er, at Trafik-, Bygge- og Bolig- styrelsen har modtaget underretning fra Havarikommissionen om, at denne i eftermiddag har registreret en advarsel (safety alert) i ERAs (Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) ”Safety Informations Sy- stem (SIS)”. I medfør af advarslen er der rejst tvivl, om hvorvidt der ved transport af trailere på lommevogne er tilstrækkelige sikkerheds- mæssige barrierer til, at disse kan anvendes uden yderligere restriktioner.



På den baggrund vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip, at det ikke kan udelukkes, at der kan være en sikkerhedsrisiko ved kørsel med trailere på lommevogne.