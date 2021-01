Passagertrafikken blev mere end halveret - godstrafikken gik frem

HAVN MED NORGES-FORBINDELSER:

Mandag 25. januar 2021 kl: 16:00

Af: Redaktionen På godsområdet oplevede Hirtshals Havn i 2020 en vækst i den samlede godsvolumen på 3,1 procent. Det svarer til, at der i løbet af 2020 blev transporteret knap 100.000 ton mere gods over kajen i Hirtshals sammenlignet med 2019. 2020 ender derfor med en samlet godsvolumen på i alt 1,9 millioner ton.- Den positive udvikling i godsmængden sammenholdt med havnens allerede søsatte initiativer på området skærper vores forventninger til, at Hirtshals Havn i 2021 for første år nogensinde kan opnå en samlet godsvolumen på over 2 millioner ton, siger Anker Laden-Andersen, der er formand for bestyrelsen i Hirtshals Havn.Ligeledes har Hirtshals Havn kunnet konstatere en positiv fremgang inden for cargo-trafikken, hvor antallet af lastbiler og løstrailere er steget med 2,1 procent fra 2019 til 2020, hvor der blev overført i alt 144.000 enheder. Resultatet er opnået, selvom rederierne, der besejler Hirtshals Havn, sideløbende har reduceret færgekapaciteten som følge af corona-pandemien.- Udviklingen i cargotrafikken viser med al tydelighed, at Hirtshals Havn rummer et stort potentiale for ro/ro-transportløsninger, idet volumenerne stiger, så snart der er plads til lastbilerne på færgerne. Vi ser således en-til-en beviserne på, at distribution af varer i Norge med Hirtshals som omdrejningspunkt er en attraktiv løsning, fremhæver Anker Laden-Andersen.På fiskesegmentet noterer Hirtshals Havn også en positiv udvikling i 2020. Her udgjorde de samlede tilførsler af fisk inklusiv laks en samlet værdi på 1,48 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på 0,7 procent set i forhold til det hidtidige rekordår i 2019. Væksten i tilførslerne er opnået samtidig med, at værdien af de enkelte landinger har været faldende på grund af prispresset på de nedlukkede sydeuropæiske markeder, hvor højkvalitetsfisken fra Hirtshals primært afsættes.Et andet stort aktivitetsområde i Hirtshals Havn - passager- og personbiltrafikken - har som konsekvens af grænselukningerne i Norden og Europa måttet konstatere et fald i bil- og passagertrafikken over havnen på 59,1 procent fra 2019 til 2020. Hirtshals Havn forventer dog, at trafikken af rejsende, turister og forretningsfolk vil stige igen i takt med, at den europæiske befolkning bliver vaccineret mod COVID-19.- Bil- og passagertrafikken samt udviklingen på markederne for Hirtshals' kvalitetsfisk har naturligvis sat tydelige spor på Hirtshals Havn i 2020, og det vil det også gøre det i 2021 - og måske helt ind i 2022. Det forholder vi os naturligvis til, samtidig med at vi sætter fuldt fokus havnens fremtidige udvikling i fremtiden, siger Anker Laden-Andersen.