Fire mænd har fået lange fængselsdomme

ILLEGAL TRANSPORT AF IMMIGRANTER:

Fredag 22. januar 2021 kl: 16:34

Af: Jesper Christensen To mænd, der ifølge dommeren i Old Baily i London havde spillet en afgørende rolle, blev idømt henholdsvis 20 og 27 års fængsel.Den 24 årige lastbilchauffør, der kørte traileren med de 39 vietnamesere til den belgiske havn Zeebrugge, blev idømt 18 års fængsel, mens den 26-årige lastbilchauffør, der trak traileren fra ankomsthavnen Purfleet til Grays øst for London, blev idømt 13 år og fire måneders fængsel.De indespærrede vietnamesere havde forsøgt at banke hul i køletraileren med en stang, men var kun kommet halvvejs, da de måtte opgive og senere omkom på grund af iltmangel.Under retssagen blev der afspillet telefon-samtaler mellem nogle af de indespærrede og deres famile og pårørende.I en af telefonsamtalerne sagde en af de indespærrede - en mand:"Jeg kan ikke trække vejret. Jeg ønsker at komme tilbage til min familie. Hav et godt liv."En række andre involverede i netværket bag menneskesmuglingen er tidligere blevet idømt fængselsstraffe.