Opdateret vejledning til rederier og transportører vedrørende coronasmitte om bord på skibe

TRANSPORTJURISTERNE SKIVER:

Tirsdag 19. januar 2021 kl: 15:26

Den nye udgave



Hvorfor opdatering af vejledningen?



Af: advokat (H), ph.d., Lissi Andersen Roost, stud.jur. Mette Christiansen og stud.jur. Carl-Erik Lauritzen, Andersen Partners Advokatfirma I marts 2020 offentliggjorde International Chamber of Shipping (ICS) deres vejledning til håndtering af coronavirus om bord på skibe. Vejledningen, der blandt andet er udarbejdet i samarbejde med Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme (ECDC), kom i efteråret 2020 i sin 3. udgave med nye og opdaterede værktøjer, der har til formål at mindske risikoen for smitte ombord. Vejledningen er dermed en hjælpende hånd til rederier og transportører i deres bestræbelser på at følge råd vedrørende coronavirus fra myndigheder og organisationer, såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) samt ECDC og IMO.3. udgave af vejledningen indeholder en revideret introduktion, der afspejler situationen ni måneder efter starten på coronapandemien, og tilføjer desuden to nye bilag om PCR-test og styring af flere tilfælde af smitte ombord. Herudover, indeholder vejledningen praktiske råd om brugen af ​​mundbind, fornyelse af recepter, logistik, samt råd ved smittemistanke eller bekræftede smittetilfælde om bord.Vejledningen er beregnet til brug på alle skibe og sigter mod at imødekomme de særlige forhold, der gør sig gældende for både fragt- og passagerskibe. Vejledningen tager dermed hensyn til, at fragtskibe umiddelbart ikke har en læge eller sygeplejerske om bord, og at medicinsk behandling på fragtskibe vil blive ydet af et besætningsmedlem med uddannelse iht. STCW-konventionen. STCW-konventionen, der på mellemfolkeligt plan, sikre en minimumsstandard for søfarendes uddannelse og certifikater, indeholder tillige krav til søfarendes kompetencer indenfor førstehjælp og medicinsk behandling til søs. Konventionen tager ikke specifikt sigte på behandling af coronasmitte, hvorfor ICS’s vejledning er et konkretiserende supplement til den træning, søfarende allerede har på baggrund af førnævnte konvention.Den opdaterede vejledning, skal selvsagt hjælpe ved håndteringen af smittemistanke og bekræftede smittetilfælde om bord, for derved at sikre, at både søfarten og verdens nationer i almindelighed, kan have tillid til, at søfarende kan rejse sikkert mellem de skibe, der udgør deres arbejdsplads, og deres bopælslande uden at udgør nogen særlig smitterisiko.Generalsekretær for ICS, Guy Platten, udtaler i denne sammenhæng:- Our seafarers continue to work tirelessly to ensure the global supply of goods and services during the COVID-19 pandemic. It is essential that governments and shipping companies do all they can to support this updated Guidance and seafarers use its recommendations to ensure we all do our bit to keep everyone safe.Vejledningen er således udtryk for et tæt og nødvendigt samarbejde mellem virksomheder, flag- og havnestater for både at beskytte søfarendes såvel som offentlighedens sundhed.Vejledningen kan tilgås