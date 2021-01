Storbritanniens farvel til EU betyder goddag til nye regler - også på forsikringsområdet

Tirsdag 19. januar 2021 kl: 13:41

Af: Redaktionen Grønkortordningen omfatter i dag 48 lande inklusive Storbritannien, der fortsætter som medlem efter 1. januar 2021. I Danmark administreres ordningen af DFIM – Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring.

Fordi Storbritannien ikke er en del af EU, kan DFIM ikke længere hjælpe skadelidte blandt danske bilister og chauffører ved trafikuheld i Storbritannien med at fremsætte krav om erstatning over for en modpart. Denne beskyttelse begrænses, og den skadelidte må derfor selv anmelde skaden hos modpartens britiske forsikringsselskab og sikre sig erstatning.







DFIM har indgået en række bilaterale aftaler med sin britiske søsterorganisation, MIB UK, der sikrer, at verserende skadesager sket før 31. december 2020 stadig kan færdigbehandles efter 1. januar 2021. DFIM følger udviklingen og opdaterer sin hjemmeside, når der sker nyt i sagen.







Man kan rekvirere det grønne kort ved at kontakte sit forsikringsselskab eller eventuelt bestille det direkte via selskabets hjemmeside.











